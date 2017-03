En un emotivo partido en marco de la primera fecha del torneo Belgrano Juniors de Arias y Pabellón de Alejandro empataron 3 a 3.

El partido fue arbitrado de buena manera por Fabián Oyola y fue el local el que se puso en ventaja luego de una gran habilitación de Esteban Carbonetti para Ezequiel Cabrera quien puso con un toque por sobre la salida del arquero el partido 1 a 0.



Sin embargo los dirigidos por Fernando Congestre reaccionaron y dieron vuelta el partido con dos apariciones de Ezequiel Aguirre que todavía en la primera parte puso el partido 2 a 1 para el albiceleste.



Cuando se moría el primer tiempo Belgrano tuvo la chance de empatar mediante un tiro penal ejecutado por Lucas Leguizamón pero la pelota rebotó en un poste del arquero Carballo por lo que Pabellón se fue al descanso ganando 2 a 1.



En la segunda parte parecía que todo estaba liquidado cuando Facundo Arias puso el 3 a 1 para el visitante sin embargo antes de la media hora Emilio Bongiovanni anotó el descuento esperanzador para el equipo lomo negro.

Cuando se cumplió el tiempo reglamentario el juez marcó cuatro minutos de adición y prácticamente en la última jugada del partido una pelota que tenía destino de red rebotó en la mano de un defensor de Pabellón penal correctamente sancionado que Ricardo Toledo transformó en el 3 a 3 definitivo.

Buena tarea de Alan Vivot en el local principalmente en la primera parte y de Ezequiel Aguirre autor de dos goles en el visitante, el local no merecía quedarse con las manos vacías por eso el gol de Toledo le puso justicia al resultado final.

El próximo fin de semana Belgrano viaja a Viamonte a Jugar con Unión y Pabellón recibe a Libertad.

Gran triunfo tricolor en Alejandro

El Arias Foot Ball Club obtuvo una gran victoria al ganarle como visitante a Colonia de Alejandro por 4 a 2. Los goles de los dirigidos por Sergio Almirón fueron anotados por Brian Ribacep en dos oportunidades, Agustín Ruíz y Cristian Irusta mientras que José Zabala y Andrada marcaron para los de Alejandro.

El tricolor postergará el compromiso de la próxima semana ante Sportivo Cesira debido a que su rival está jugando el torneo provincial de fútbol motivo por el cual el partido en principio se jugaría el miércoles 15 de marzo.

Empate en Canals

Libertad y Central Argentino de La Carlota igualaron 1 a 1 en el inicio del fútbol de la liga Torneo Apertura 2017. El rojo de Canals se puso en ventaja con gol de Guillermo Ferreres de penal mientras que Facundo Sorribes anotó la igualdad y el que posteriormente sería el resultado definitivo para el chaqueño.

El campeón debutó con una victoria

El vigente campeón del fútbol regional Sarmiento de Alejo Ledesma debutó con una victoria al derrotar a Unión de Viamonte por 2 a 0 con dos tantos conseguidos en la segunda parte por Felipe Britos.

En duelo de debutantes los puntos quedaron en Pueblo Italiano



Dos debutantes en el futbol de la liga como Sarmiento de Pueblo Italiano y Polideportivo de Alejandro se veían las caras en cancha del primero. En un partido muy disputado los tres puntos quedaron para el local venciendo Sarmiento por 2 goles contra 1.

Dos postergados van entre semana



Los partidos entre Sportivo Cesira frente a Lawn Tenis de Cavanagh y Jorge Ross frente a Canalense quedaron postergados y se van a completar el próximo miércoles debido a que tanto el puente como Sportivo estaban disputando sus compromisos por los octavos de final del Torneo Provincial de Fútbol.

Cuarta división

Triunfo lomo negro y derrota tricolor en el arranque



En el arranque de un nuevo torneo de cuarta división Belgrano Juniors venció a Pabellón de Alejandro por 2 a 1 con goles de Facindo Foppiani de penal y Lucas Dos Santos, por su parte el Arias Foot Ball Club cayó 1 a 0 en Alejandro Roca frente a Colonia, Libertad derrotó por 6 a 2 a Central Argentino de La Carlota, Sarmiento de Alejo Ledesma venció por 5 a 1 a Unión de Viamonte y Sarmiento de Pueblo Italiano le ganó 5 a 0 a Polideportivo de Alejandro siendo postergados Sportivo Cesira frente a Lawn Tenis y Jorge Ross ante Canalense.

La próxima



La próxima jornada será la segunda y tendrá estos partidos:

Unión Vs Belgrano, Polideportivo Vs Sarmiento de Alejo Ledesma, Pabellón Vs Libertad, Central Argentino Vs Jorge Ross, Canalense Vs Colonia, Arias F Club Vs Sportivo y Lawn Tenis Vs Independiente teniendo fecha libre Sarmiento de Pueblo Italiano.

Cabe destacar que serán postergados los partidos entre Arias F Club Vs Sportivo y el clásico de La Carlota debido a la participación del puente y Sportivo en el torneo provincial de fútbol.